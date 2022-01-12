«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает ESPN.

По информации источника, вопрос продления соглашения с 24-летним англичанином является приоритетным для руководства «Манчестер Юнайтед».

Тренерский штаб обеспокоен плохой формой полузащитника, но это не повлияет на продление контракта. Английский клуб готов дать Рэшфорду время на восстановление формы после операции, которую он перенес в августе 2021.

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 85 миллионов евро.