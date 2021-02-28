«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Байи
«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по новому контракту с защитником Эриком Байи, сообщает The Sun.
По информации источника, «красные дьяволы» предложат 26-летнему ивуарийцу новое соглашение сроком на три года. В случае, если футболист не согласится продлевать контракт, клуб продаст его летом 2021 года.
В сезоне-2020/21 Байи провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17,5 миллиона евро. Контракт Байи с «МЮ» действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14182413/man-utd-eric-bailly-contract-talks-transfer-interest/
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