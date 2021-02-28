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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Байи

07:46

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по новому контракту с защитником Эриком Байи, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» предложат 26-летнему ивуарийцу новое соглашение сроком на три года. В случае, если футболист не согласится продлевать контракт, клуб продаст его летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Байи провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17,5 миллиона евро. Контракт Байи с «МЮ» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14182413/man-utd-eric-bailly-contract-talks-transfer-interest/

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