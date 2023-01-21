«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с 18-летним полузащитником Гарначо на 8 лет

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Алехандро Гарначо.

Как сообщает Mirror, клуб предложил 18-летнему футболисту соглашение на 8 лет. Но считается, что семья и близкие аргентинца не хотят подписывать контракт более чем на 4 года. Также на данный момент переговоры зашли в тупик из-за вопроса по зарплате.

Кроме того, «МЮ» впервые в своей истории намерен включить в соглашение пункт об отступных.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Ювентус» следят за полузащитником.

Текущий контракт с Гарначо английским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.