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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Райса следующим летом

18:40
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Полузащитник Деклан Райс может покинуть «Вест Хэм». 22-летний хавбек интересен «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

Отмечается, что «Вест Хэм» сейчас оценивает футболиста, чей контракт рассчитан до 2024 года, более чем в 80 миллионов фунтов стерлингов.

Райс является воспитанником «Вест Хэма». В основном составе лондонского клуба он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Райс провел 32 игры в АПЛ и забил 2 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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