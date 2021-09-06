«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Райса следующим летом

Полузащитник Деклан Райс может покинуть «Вест Хэм». 22-летний хавбек интересен «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

Отмечается, что «Вест Хэм» сейчас оценивает футболиста, чей контракт рассчитан до 2024 года, более чем в 80 миллионов фунтов стерлингов.

Райс является воспитанником «Вест Хэма». В основном составе лондонского клуба он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Райс провел 32 игры в АПЛ и забил 2 гола.