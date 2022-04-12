«Манчестер Юнайтед» намерен побороться с «Тоттенхэмом» за вратаря «Вест Бромвича» Джонстона

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Вест Бромвича» Сэмом Джонстоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят вернуть своего воспитанника, который покинул клуб в июле 2018 года. Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Тоттенхэм».

Контракт 29-летнего англичанина с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Джонстон провел 36 матчей за «Вест Бромвич» и пропустил 33 мяча, отыграв 15 встреч на ноль.