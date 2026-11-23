«Манчестер Юнайтед» намерен обжаловать удаление Йоро в матче с «Ливерпулем»
«Манчестер Юнайтед» уведомил Футбольную ассоциацию Англии (FA) о намерении обжаловать удаление защитника Лени Йоро в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4), сообщил Sky Sports.
Йоро получил прямую красную карточку на восьмой минуте после столкновения с Александером Исаком у штрафной площади. Судья Сэм Барротт посчитал, что защитник лишил соперника явной возможности забить гол. Решение подтвердили после видеопросмотра. Доминик Собослаи провел мяч со штрафного удара.
Главный тренер «МЮ» Маурисио Почеттино после игры выразил несогласие с удалением. По мнению специалиста, Исак после обработки мяча не контролировал его и не имел очевидной возможности выйти на ударную позицию. Матч стал дебютным для аргентинца на посту главного тренера манкунианцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Брентфорд
|12
|5
|5
|2
|24-11
|20
|
6
|Лидс
|12
|5
|5
|2
|17-9
|20
|
7
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
8
|Челси
|12
|5
|1
|6
|22-23
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|12
|4
|0
|8
|13-24
|12
|
15
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|12-17
|12
|
16
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
17
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
18
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
19
|МЮ
|12
|1
|5
|6
|14-27
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|3 : 2
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|3 : 0
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|0 : 4
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2