«Манчестер Юнайтед» намерен обжаловать удаление Йоро в матче с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» уведомил Футбольную ассоциацию Англии (FA) о намерении обжаловать удаление защитника Лени Йоро в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4), сообщил Sky Sports.

Йоро получил прямую красную карточку на восьмой минуте после столкновения с Александером Исаком у штрафной площади. Судья Сэм Барротт посчитал, что защитник лишил соперника явной возможности забить гол. Решение подтвердили после видеопросмотра. Доминик Собослаи провел мяч со штрафного удара.

Главный тренер «МЮ» Маурисио Почеттино после игры выразил несогласие с удалением. По мнению специалиста, Исак после обработки мяча не контролировал его и не имел очевидной возможности выйти на ударную позицию. Матч стал дебютным для аргентинца на посту главного тренера манкунианцев.