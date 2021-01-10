«Манчестер Юнайтед» намерен арендовать хавбека «Атлетико» до конца сезона

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Маркос Льоренте может перебраться зимой в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» намерены арендовать до конца сезона 25-летнего испанца, сообщает Manchester Evening News.

Однако «матрасники» пока не готовы отдать игрока в аренду, однако продажу Льоренте клуб готов обсудить.

В текущем сезоне на счету испанца 6 голов и 2 голевых передачи в 15 матчах в рамках ла лиги.