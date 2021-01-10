«Манчестер Юнайтед» намерен арендовать хавбека «Атлетико» до конца сезона
21:27
Полузащитник «Атлетико» Мадрид Маркос Льоренте может перебраться зимой в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» намерены арендовать до конца сезона 25-летнего испанца, сообщает Manchester Evening News.
Однако «матрасники» пока не готовы отдать игрока в аренду, однако продажу Льоренте клуб готов обсудить.
В текущем сезоне на счету испанца 6 голов и 2 голевых передачи в 15 матчах в рамках ла лиги.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю