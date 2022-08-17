«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Каземиро до выходных

«Манчестер Юнайтед» хочет закрыть сделку по переходу полузащитника «Реала» Каземиро до субботы, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, сам 30-летний бразилец попросит «Реал» отпустить его в «МЮ» в ближайшие несколько часов.

Действующий контракт Каземиро рассчитан до лета 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Бразильский полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.