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17 августа, 20:12

«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Каземиро до выходных

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«Манчестер Юнайтед» хочет закрыть сделку по переходу полузащитника «Реала» Каземиро до субботы, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, сам 30-летний бразилец попросит «Реал» отпустить его в «МЮ» в ближайшие несколько часов.

Действующий контракт Каземиро рассчитан до лета 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Бразильский полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе с мадридской командой он выиграл 18 трофеев.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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И К Ж
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