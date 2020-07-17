«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по покупке Осимена
16:33
Форвард «Лилля» Виктор Осимен может перейти в «Манчестер Юнайтед», передает TalkSPORT.
Ранее отмечалось, что футболист практически перешел в «Наполи», однако «МЮ» уже связался с агентом футболиста, чтобы выяснить, на какой стадии находятся переговоры. Сообщается, что Уле Гуннару Сульшеру заинтересован в переходе 21-летнего форварда.
В нынешнем сезоне Осимен провел 38 матчей во всех турнирах. На его счету 18 голов и 6 результативных передач.
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