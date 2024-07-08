«Манчестер Юнайтед» на совещании по трансферам обсудит, стоит ли делать новое предложение Брантуэйту

Переход защитника «Эвертона» Джарреда Брантуэйта в «Манчестер Юнайтед» может сорваться, сообщает Mail.

По сведениям источника, руководство манкунианцев на совещании по трансферам обсудят, стоит ли делать еще одно предложение по 22-летнему игроку сборной Англии. Ранее «МЮ» предлагал за защитника 41 миллион евро.

В сезоне-2023/24 Брантуэйт провел 41 матч, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.