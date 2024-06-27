«Манчестер Юнайтед» на этой неделе продлит контракт с тен Хагом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшие дни руководство манкунианцев продлит соглашение с 54-летним голландцем. Соглашение почти готово и будет подписано всеми сторонами.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.