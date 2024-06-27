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Сегодня, 13:43

«Манчестер Юнайтед» на этой неделе продлит контракт с тен Хагом

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшие дни руководство манкунианцев продлит соглашение с 54-летним голландцем. Соглашение почти готово и будет подписано всеми сторонами.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
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Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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