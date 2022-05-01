«Манчестер Юнайтед» может заплатить Марсьялю за уход команды

«Манчестер Юнайтед» готов погасить оставшиеся два года контракта форварда Антони Марсьяля, чтобы он покинул клуб этим летом, сообщает Sun.

По данным источника, «красные дьяволы» хотят избавиться от французского игрока, поэтому рассматривают возможность заплатить ему около 12,5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он ушел в качестве свободного агента.

Марсьяль сейчас находится в аренде в «Севилье». В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.