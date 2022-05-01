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Сегодня, 20:16

«Манчестер Юнайтед» может заплатить Марсьялю за уход команды

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» готов погасить оставшиеся два года контракта форварда Антони Марсьяля, чтобы он покинул клуб этим летом, сообщает Sun.

По данным источника, «красные дьяволы» хотят избавиться от французского игрока, поэтому рассматривают возможность заплатить ему около 12,5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он ушел в качестве свободного агента.

Марсьяль сейчас находится в аренде в «Севилье». В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/football/18426326/man-utd-anthony-martial-transfer/
Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 3 : 1
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 1 : 0
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 1 : 2
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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