«Манчестер Юнайтед» может заплатить Марсьялю за уход команды
«Манчестер Юнайтед» готов погасить оставшиеся два года контракта форварда Антони Марсьяля, чтобы он покинул клуб этим летом, сообщает Sun.
По данным источника, «красные дьяволы» хотят избавиться от французского игрока, поэтому рассматривают возможность заплатить ему около 12,5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он ушел в качестве свободного агента.
Марсьяль сейчас находится в аренде в «Севилье». В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 1
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|2 : 0
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|0 : 3
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|1 : 2
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|1 : 2
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|0 : 4
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|3 : 1
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|1 : 0
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|1 : 2
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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