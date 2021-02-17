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«Манчестер Юнайтед» может усилиться полузащитником «Реала»

08:25
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Реала» Федерико Вальверде, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 22-летнего уругвайца в качестве потенциальной замены Полю Погба, который может покинуть команду летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Вальверде провел 20 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14066318/man-utd-transfer-real-madrid-federico-valverde-pogba/

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