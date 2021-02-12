«Манчестер Юнайтед» может продать Марсьяля

Нападающий Антони Марсьяль следующим летом может покинуть «Манчестер Юнайтед». По информации Manchester Evening News, клуб рассматривает варианты продажи 25-летнего француза.

Нынешний контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 55 миллионов евро.

В этом сезоне Марсьяль сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 голевых передач.