«Манчестер Юнайтед» может приобрести Мойзе Кина
Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Манчестер Юнайтед». В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 52 миллионов евро, действующая с 1 по 15 июля.
В минувшем сезоне Кин провел 44 матча, в которых забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Новости