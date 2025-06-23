«Манчестер Юнайтед» может приобрести Мойзе Кина

Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Манчестер Юнайтед». В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 52 миллионов евро, действующая с 1 по 15 июля.

В минувшем сезоне Кин провел 44 матча, в которых забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.