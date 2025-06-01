«Манчестер Юнайтед» может приобрести Гонсалвеша из «Спортинга» в случае ухода Бруну

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sunday Mirror.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает 26-летнего португальца в качестве замены Бруну Фернандешу, если тот покинет команду. Ранее сообщалось, что Бруну интересен «Аль-Хилялю».

В минувшем сезоне Гонсалвеш провел 20 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.