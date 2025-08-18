«Манчестер Юнайтед» может подписать Уортона из «Кристал Пэлас»
Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Talksport.
По сведениям источника, на 21-летнего англичанина претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают возможность подписания игрока сборной Англии. Ранее сообщалось, что Уортон намерен остаться в «Кристал Пэлас».
В сезоне-2024/25 Уортон провел 27 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|
3
|Ман. Сити
|12
|7
|1
|4
|24-10
|22
|
4
|Кр. Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|
5
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19-20
|19
|
6
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14-11
|19
|
7
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
9
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|
10
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
11
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
12
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
13
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13-15
|15
|
14
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|
17
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
18
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|
19
|Бернли
|12
|3
|1
|8
|14-24
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|0 : 2
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|2 : 2
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|1 : 0
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 3
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 1
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|9
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Янкуба Минте
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|9
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|9
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|11
|1
|2
Новости