18 августа, 05:56

«Манчестер Юнайтед» может подписать Уортона из «Кристал Пэлас»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Talksport.

По сведениям источника, на 21-летнего англичанина претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают возможность подписания игрока сборной Англии. Ранее сообщалось, что Уортон намерен остаться в «Кристал Пэлас».

В сезоне-2024/25 Уортон провел 27 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
