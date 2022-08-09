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Сегодня, 18:06

«Манчестер Юнайтед» может подписать Альваро Морату

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Альваро Морату может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, представители 29-летнего игрока предложили его услуги английскому клубу после того, как «МЮ» отказался от трансфера форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича.

Мората провел последние два сезона в составе «Ювентуса» на правах аренды, но клуб отказался выкупать его по истечении срока сделки. В сезоне-2021/22 испанский футболит забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за итальянский клуб.

Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4716993/man-united-withdraw-interest-in-bolognas-marko-arnautovic-sources
Альваро Мората
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ФК Манчестер Юнайтед
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