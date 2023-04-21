«Манчестер Юнайтед» может не продлить контракт с Де Хеа из-за ошибок испанца в матче с «Севильей»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может покинуть клуб, сообщает Mirror.

Ранее сообщалось, что манкунианцы ведут с 32-летним голкипером переговоры о продлении соглашения, которое истекает в конце текущего сезона. По информации источника, провальное выступление испанца в ответном матче против «Севильи» (0:3) в 1/4 финала Лиги Европы заставило руководство «МЮ» задуматься о целесообразности продления контракта.

В текущем сезоне Де Хеа провел 48 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 53 мяча и 21 раз отстоял на ноль.