«Манчестер Юнайтед» может назначить Аллегри вместо тен Хага
Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Эрика тен Хага.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вопрос сохранения должности нидерландцем будет зависеть от результатов 2 ближайших матчей: с «Порту» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы и «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ. В случае неудачных результатов тен Хаг может быть уволен.
В качестве вероятного сменщика называется бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри. Руководство «МЮ» надеется, что семейные обстоятельства не смогут перевесить желание тренера поработать в их клубе.
Последним местом работы 57-летнего итальянца был «Ювентус», откуда он был уволен в мае 2024 года.
«Манчестер Юнайтед» после 6 туров занимает 13-е место в чемпионате Англии, набрав 7 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
11
|Борнмут
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|6
|0
|1
|5
|3-12
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
|5.10
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|17:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|5.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|5.10
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|5.10
|17:00
|
Вест Хэм – Ипсвич
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|6.10
|16:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.10
|16:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|6.10
|18:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1