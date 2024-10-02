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Сегодня, 09:52

«Манчестер Юнайтед» может назначить Аллегри вместо тен Хага

Владислав Маслов
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вопрос сохранения должности нидерландцем будет зависеть от результатов 2 ближайших матчей: с «Порту» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы и «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ. В случае неудачных результатов тен Хаг может быть уволен.

В качестве вероятного сменщика называется бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри. Руководство «МЮ» надеется, что семейные обстоятельства не смогут перевесить желание тренера поработать в их клубе.

Последним местом работы 57-летнего итальянца был «Ювентус», откуда он был уволен в мае 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» после 6 туров занимает 13-е место в чемпионате Англии, набрав 7 очков.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Манчестер Юнайтед
Массимилиано Аллегри
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 6 0 1 5 3-12 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
 - : -
5.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
5.10 17:00
Лестер – Борнмут
 - : -
5.10 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.10 17:00
Вест Хэм – Ипсвич
 - : -
5.10 19:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
6.10 16:00
Астон Вилла – МЮ
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Брайтон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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