«Манчестер Юнайтед» может купить вратаря «Кристал Пэлас» Батленда

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по трансферу вратаря «Кристал Пэлас» Джека Батленда, сообщает Daily Telegraph.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» хотят подписать 29-летнего англичанина на роль запасного голкипера. Ранее «Ньюкасл» отозвал из аренды в «МЮ» Мартина Дубравку, который был резервным вратарем команды Эрика тен Хага и принял участие в 2 матчах.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что «Кристал Пэлас» пойдет навстречу в переговорах, поскольку контракт Батленда действует до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне Батленд ни разу не сыграл за «Кристал Пэлас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.