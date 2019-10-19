«Манчестер Юнайтед» может активировать опцию продления контракта с Матичем, чтобы не отпускать игрока бесплатно

«Интер» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Неманьей Матичем. Действующий контракт 31-летнего серба рассчитан до лета 2020 года, сообщает Corriere dello Sport.

«Интер» готов подписать с Матичем контракт на три сезона с ежегодным окладом в 5 миллионов евро. Однако у «МЮ» есть опция продления соглашения с полузащитником еще на один сезон. Англичане могут активировать это условие, чтобы не отпускать игрока без компенсации.

В нынешнем сезоне Матич провел 5 матчей во всех турнирах за «Манчестер».

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