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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд

20:08
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В рамках 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведет матч против «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминэй, Погба, Б.Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд.

Запасные: Хендерсон, Байи, Теллес, Матич, ван де Бек, Мата, Марсьяль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Р.Диас, Канселу, Родри, Фернандинью, Махрез, де Брейне, Стерлинг, Г.Жезус.

Запасные: Стеффен, Ляпорт, Торрес, Менди, Фоуден, Гюндоган, Б.Силва.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

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