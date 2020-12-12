«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
В рамках 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведет матч против «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы команд.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминэй, Погба, Б.Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд.
Запасные: Хендерсон, Байи, Теллес, Матич, ван де Бек, Мата, Марсьяль.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Р.Диас, Канселу, Родри, Фернандинью, Махрез, де Брейне, Стерлинг, Г.Жезус.
Запасные: Стеффен, Ляпорт, Торрес, Менди, Фоуден, Гюндоган, Б.Силва.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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