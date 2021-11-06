«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стартовые составы, Роналду и Де Брейне выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Роналду, Гринвуд.
Запасные: Хенедерсон, Теллес, Далот, Лингард, Матич, Ван де Бек, Марсьяль, Рэшфорд, Санчо.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Де Брейне, Фоден, Жезус.
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандинью, Махрез, Палмер.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 6 ноября, на Олд Траффорд и начнется в 15.30 мск.
? ??? ??? ?— Manchester United (@ManUtd) November 6, 2021
Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ?#MUFC | #MUNMCI
Your derby day line-up! ??— Manchester City (@ManCity) November 6, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/OmTbxgVcUq
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