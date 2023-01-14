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Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии.

На 60-й минуте матча счет открыл полузащитник «горожан» Джек Грилиш.

На 78-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сравнял счет, а еще через четыре минуты форвард «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд вывел свою команду вперед.

«МЮ» одержал пятую победу подряд и вплотную приблизился к «Сити» в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага идет на третьей строчке (38 очков), а команда Хосепа Гвардиолы сохраняет второе место (39).

Лидирует «Арсенал», в активе которого 44 очка, и еще у лондонского клуба есть матч в запасе.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
3
6
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
4
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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