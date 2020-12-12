«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не забили голов и остались в середине таблицы АПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Англии — 0:0. Команды остались соседями по середине таблицы: «МЮ» с 20 очками идет седьмым, «Сити» — с 19 очками восьмым.
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Премьер-лига
12-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Погба, Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 74).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунс, Жоау Канселу, Махрез (Торрес, 66), Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Магуайр, 79. Фернандинью, 87.
Судья: Кавана.
12 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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