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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не забили голов и остались в середине таблицы АПЛ

22:20
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0. Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Англии — 0:0. Команды остались соседями по середине таблицы: «МЮ» с 20 очками идет седьмым, «Сити» — с 19 очками восьмым.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Погба, Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 74).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунс, Жоау Канселу, Махрез (Торрес, 66), Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Магуайр, 79. Фернандинью, 87.

Судья: Кавана.

12 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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