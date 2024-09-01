«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся в 3-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Российские телеканалы не приобретали права на показ АПЛ. В прямом эфире матчи предлагают смотреть ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте». Основные события матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Манчестер Юнайтед» победил в первом матче чемпионата Англии «Фулхэм» (1:0), а затем уступил «Брайтону» (1:2). «Ливерпуль» выиграл у «Ипсвича» и «Брентфорда» с одинаковым счетом 2:0.

В английской премьер-лиге сезона-2023/24 команды дважды сыграли вничью, а в четвертьфинале Кубка Англии сильнее оказался «МЮ» (4:3).