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Сегодня, 16:15

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

Где смотреть трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся в 3-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Российские телеканалы не приобретали права на показ АПЛ. В прямом эфире матчи предлагают смотреть ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте». Основные события матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Манчестер Юнайтед» победил в первом матче чемпионата Англии «Фулхэм» (1:0), а затем уступил «Брайтону» (1:2). «Ливерпуль» выиграл у «Ипсвича» и «Брентфорда» с одинаковым счетом 2:0.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
01 сент, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Ливерпуль

В английской премьер-лиге сезона-2023/24 команды дважды сыграли вничью, а в четвертьфинале Кубка Англии сильнее оказался «МЮ» (4:3).

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
5
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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38 тур
31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 1 : 1
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 1
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 2 : 3
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 1 : 1
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 1 : 2
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 1 : 1
1.09 15:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 2 : 1
1.09 18:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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