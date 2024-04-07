«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 32-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 7 апреля. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 31 тура премьер-лиги команда Эрика тен Хага набрала 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лондонский клуб с 31 очком располагается на 10-м месте. Клуб из Ливерпуля набрал 70 очков и располагается на второй строчке чемпионата Англии.

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