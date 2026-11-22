«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: мерсисайдцы забили два гола за 3 минуты после удаления Йоро
«Ливерпуль» забил два гола за 3 минуты в матче 11-го утра АПЛ против «Манчестер Юнайтед» — 2:0.
На 10-й минуте отличился Доминик Собослаи со штрафного, назначенного после удаления защитника «МЮ» Лени Йоро. Ранее француз нарушил правило на Александре Исаке.
На 13-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Флориан Виртц.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Брентфорд
|12
|5
|5
|2
|24-11
|20
|
6
|Лидс
|12
|5
|5
|2
|17-9
|20
|
7
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
8
|Челси
|12
|5
|1
|6
|22-23
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Астон Вилла
|12
|3
|6
|3
|16-19
|15
|
11
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|12
|4
|0
|8
|13-24
|12
|
15
|Ипсвич
|12
|3
|3
|6
|17-24
|12
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|12-17
|12
|
17
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
18
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
19
|МЮ
|12
|1
|5
|6
|14-27
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|3 : 2
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|3 : 0
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|0 : 4
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Жоан Манзамби
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|8
|1
|3
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2
Новости