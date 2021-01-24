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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: бесплатная трансляция матча

18:30
Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «МЮ» и «Ливерпулем». Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «МЮ» и «Ливерпулем». Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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Сегодня, 24 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Юнайтед» не может обыграть соперника во всех турнирах с марта 2018 года. С тех пор «Ливерпуль» побеждал дважды и еще три игры завершились вничью.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

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