Сегодня, 24 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Юнайтед» не может обыграть соперника во всех турнирах с марта 2018 года. С тех пор «Ливерпуль» побеждал дважды и еще три игры завершились вничью.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»