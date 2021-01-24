«МЮ» вырвал победу у «Ливерпуля» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ливерпулем» в 1/16 финала Кубка Англии. Действующие чемпионы страны открыли счет на 18-й минуте — отличился Мохамед Салах. Через 8 минут 19-летний Мэйсон Гринвуд сравнял счет с передачи Маркуса Рэшфорда.

В начале второго тайма забил уже сам Рэшфорд с передачи Гринвуда. Через 10 минут Салах оформил дубль.

В середине второго тайма в составе «МЮ» появился Бруну Фернандеш, который и стал автором победного мяча на 78-й минуте.

Соперником «МЮ» по 1/8 финала станет «Вест Хэм». Игры данной стадии пройдут 9-11 февраля, «Манчестер Юнайтед» будет хозяином встречи.

Кубок Англии

1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2 (1:1)

Голы: Салах, 18 (0:1). Гринвуд, 26 (1:1). Рэшфорд, 48 (2:1). Салах, 58 (2:2). Бруну Фернандеш, 78 (3:2).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Гринвуд (Бруну Фернандеш, 66), Мактоминэй, Погба, ван де Бек (Фред, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 86), Кавани.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Фабинью, Р.Уильямс, Робертсон, Милнер, Тиагу Алькантара (Шачири, 81), Вайналдум (Мане, 62), Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 81), Джонс.

Предупреждения: Фабинью, 42. Мане, 69. Линделеф, 89. Погба, 90+2.

Судья: Поусон.

24 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»