6:2! «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» с теннисным счетом

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Лидсом» в матче 14-го тура чемпионата Англии. «МЮ» разгромил соперника с теннисным счетом — 6:2.

«Лидс» впервые в своей истории пропустили четыре гола в первом тайме матча АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй забил два мяча «Лидсу» за первые три минуты домашнего матча. Он стал первым игроком в английской премьер-лиге, которому удалось забить два мяча в течение первых трех минут матча.

После этой победы «МЮ» поднялся на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 6:2 (4:1)

Голы: Мактоминэй, 2 (1:0). Мактоминэй, 3 (2:0). Бруну Фернандеш, 20 (3:0). Линделеф, 37 (4:0). Купер, 41 (4:1). Джеймс, 66 (5:1). Бруну Фернандеш, 70 — с пенальти (6:1). Даллас, 73 (6:2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 61), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 71), Мактоминэй, Марсьяль, Рэшфорд (Кавани, 71), Джеймс.

«Лидс»: Меллье, Купер (Дэвис, 72), Даллас, Алиоски, Эйлинг, Клих (Стрейк, 46), Филлипс (Шеклтон, 46), Родриго, Бэмфорд, Рафинья, Харрисон.

Предупреждение: Джеймс, 52.

Судья: Тэйлор (Англия).

20 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».