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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 2:2.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» не выявили победителя в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Уже на 1-й минуте встречи 19-летний итальянец Уилфред Гнонто вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после перерыва благодаря автоголу Рафаэля Варана гости удвоили преимущество. На 62-й минуте Маркус Рэшфорд сократил отставание, а на 70-й вышедший на замену Джейдон Санчо сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед с 43 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» набрал 19 очков и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Вест Хэм».

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:2
Лидс
Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
0
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

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И К Ж
Каземиру

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Манчестер Юнайтед

 17 1 5
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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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