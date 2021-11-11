«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Кунде
19:39
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает AS.
По информации источника, «МЮ» готов потратиться на защитника во время зимнего трансферного окна из-за проблем в обороне.
В «Севилье» знают, что Кунде проводит последний сезон в клубе, и понимают, что «Юнайтед» может выплатить отступные в размере 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/09/primera/1636445130_905005.html
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