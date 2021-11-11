«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Кунде

«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает AS.

По информации источника, «МЮ» готов потратиться на защитника во время зимнего трансферного окна из-за проблем в обороне.

В «Севилье» знают, что Кунде проводит последний сезон в клубе, и понимают, что «Юнайтед» может выплатить отступные в размере 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.