«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Кулибали
14:17
«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов, заинтересованных в центральном защитнике «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Il Mattino.
Английский клуб пытался купить Кулибали еще прошлым летом, но, получил отказ. По сообщению неаполитанской газеты, 28-летний игрок сборной Сенегала может быть доступен для трансфера грядущим летом за 64 миллионов фунтов стерлингов, если «Наполи», сейчас занимающий 10-е место в серии А, не попадет в еврокубки.
Интерес к Кулибали также приписывают «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Челси».
В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи».
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