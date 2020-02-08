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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Кулибали

14:17
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«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов, заинтересованных в центральном защитнике «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Il Mattino.

Английский клуб пытался купить Кулибали еще прошлым летом, но, получил отказ. По сообщению неаполитанской газеты, 28-летний игрок сборной Сенегала может быть доступен для трансфера грядущим летом за 64 миллионов фунтов стерлингов, если «Наполи», сейчас занимающий 10-е место в серии А, не попадет в еврокубки.

Интерес к Кулибали также приписывают «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Челси».

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи».

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