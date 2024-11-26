«Манчестер Юнайтед» летом может подписать Бонифейса из «Байера»

Форвард «Байера» Виктор Бонифейс может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, на 23-летнего нигерийца претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы включили форварда шорт-лист нападающих, которых можно подписать в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бонифейс провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.