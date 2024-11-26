«Манчестер Юнайтед» летом может подписать Бонифейса из «Байера»
Форвард «Байера» Виктор Бонифейс может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sport.
По сведениям источника, на 23-летнего нигерийца претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы включили форварда шорт-лист нападающих, которых можно подписать в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Бонифейс провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
10
|Ньюкасл
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|12
|1
|1
|10
|9-24
|4
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|3 : 0
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|0 : 0
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 4
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|0 : 4
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|2 : 3
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|1 : 1
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|8
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2
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