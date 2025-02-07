«Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестером» в 1/16 финала Кубка Англии в пятницу, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Кубок Англии. 1/16 финала.

07 февраля 2025, 23:00. Олд Траффорд (Манчестер)

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии стартовал 2 ноября 2024-го и завершится 17 мая 2025-го.

«Манчестер Юнайтед» — действующий чемпион турнира. В финале Кубка страны сезона 2023/2024 красные обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1. «Лестер» в прошлом году вылетел в четвертьфинале после поражения от «Челси» — 2:4.