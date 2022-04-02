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Сегодня, 21:27

«Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду сыграл вничью с «Лестером»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.
Фото ManUtd, Twitter

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 63-й минуте — гол забил Келети Ихеаначо. Сравнял счет Фред на 66-й минуте.

В этой встрече не принимал участие нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. Он пропустил вчерашнюю тренировку команду из-за симптомов гриппа.

«Манчестер» занимает шестое место в таблице АПЛ. «Лестер» — девятый.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Лестер
Голы
Ихеаначо, 63 (0:1), Фред, 66 (1:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Шоу (Алекс Теллес, 46) Погба (Матич, 75) Фред Бруну Фернандеш Мактоминай (Рэшфорд, 55) Санчо Эланга
Лестер
Шмейхель Джастин Фофана Эванс (Амарти, 64) Кастань Барнс Тилеманс Мэддисон Дьюсбери-Холл Менди (Чудхури, 90+1) Ихеаначо (Дака, 90+2)
Предупреждения
Шоу 5’, Мактоминай 49’  -  Фофана 16’, Тилеманс 30’
Судьи
Марринер (Англия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Криштиану Роналду
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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