«Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду сыграл вничью с «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 63-й минуте — гол забил Келети Ихеаначо. Сравнял счет Фред на 66-й минуте.

В этой встрече не принимал участие нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. Он пропустил вчерашнюю тренировку команду из-за симптомов гриппа.

«Манчестер» занимает шестое место в таблице АПЛ. «Лестер» — девятый.