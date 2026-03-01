«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на третье место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 2:1.

На 4-й минуте Максанс Лакруа вывел гостей вперед, а на 56-й французский защитник получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Через минуту Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти. На 65-й минуте он сделал результативную передачу на Беньямина Шешко, который увеличил преимущество хозяев.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Астон Виллу» (51 очко). «Кристал Пэлас» с 35 баллами опустился на 14-ю строчку.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

01 марта, 17:00. Олд Траффорд (Манчестер)

В другом матче дня «Брайтон» победил «Ноттингем» (2:1), а «Фулхэм» нанес поражение «Тоттенхэму» (2:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

01 марта, 17:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

01 марта, 17:00. Крэйвен Коттедж (Лондон)

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