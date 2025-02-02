«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас», Матета оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура АПЛ — 0:2.

Дубль у лондонцев оформил Жан-Филипп Матета. Француз отличился на 64-й и 89-й минутах.

В концовке встречи тяжелую травму получил защитник хозяев Лисандро Мартинес. Аргентинца в слезах унесли с поля на носилках.

Манкунианцы потерпели восьмое поражение в 19 матчах под руководством Рубена Аморима. С 29 очками «МЮ» опустился на 13-е место в АПЛ.

«Кристал Пэлас» (30 очков) поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице.