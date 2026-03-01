«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче 28-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 1 марта. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча английской премьер-лиги (видео)

С основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур.

01 марта, 17:00. Олд Траффорд (Манчестер)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В 27 турах чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков, а «Кристал Пэлас» — 35 очков. В 27-м туре «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» — 1:0, а «Кристал Пэлас» с тем же счетом обыграл «Вулверхэмптон».