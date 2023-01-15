«Манчестер Юнайтед» изучает варианты масштабной реконструкции «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» получил на рассмотрение ряд вариантов по обновлению своего домашнего стадиона «Олд Траффорд», сообщает Daily Mail.
Основных вариантов два: масштабная реконструкция и строительство совершенно нового стадиона на месте 74-тысячного «Олд Траффорд».
И если реконструкция оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов, то возвести новую арену выйдет вдвое дороже.
Второй вариант предусматривает поэтапное строительство, что позволит «Юнайтед» продолжать играть на «Олд Траффорд», сохраняя доходы от проведения матчей, пока ведутся работы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
4
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|2 : 1
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|2 : 1
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|3 : 0
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|1 : 2
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|2 : 0
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 0
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 0
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2