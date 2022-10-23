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«Манчестер Юнайтед» рассматривает Жоау Феликса в качестве замены Криштиану Роналду

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» ищет замену нападающему Криштиану Роналду, который может покинуть клуб, сообщает Deportes Cuatro.

37-летний форвард отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

По данным источника, в качестве замены манкунианцы рассматривают форварда «Атлетико» Жоау Феликса.

Английский клуб интересовался игроком летом этого года. Сообщалось, что «МЮ» предлагал 130 миллионов евро за 22-летнего португальца.

В текущем сезоне на счету Феликса 12 матчей за «Атлетико», в которых он отметился 3 результативными передачами.

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1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Жоау Феликс
Криштиану Роналду
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лэмпард доволен игрой «Эвертона» против «Кристал Пэлас»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
5
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
15
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
18
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
19
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
20
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
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22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
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Фулхэм

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
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Вулверхэмптон Уондерерс

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