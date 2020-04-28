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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Вальядолида» Салису

11:11
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Защитник «Вальядолида» Мохаммед Салису попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

По информации источника, в контракте 21-летнего ганца с испанским клубом прописана сумма выкупа в размере 12 миллионов евро. Сообщается, что интерес к игроку также проявляет «Атлетико».

В сезоне-2019/20 Салису провел за «Вальядолид» 28 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 11 миллионов евро.

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