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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Ренна» Мауассой

11:32
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ренна» Фету Мауассе, сообщает The Sun.

По информации источника, на 21-летнего француза также претендует «Ньюкасл», который пытался купить футболиста еще год назад, но, несмотря на желание самого игрока выступать в Англии, его клуб ответил отказом на трансферное предложение.

В сезоне-2019/20 Мауасса провел за «Ренн» 32 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.

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