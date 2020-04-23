«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Ренна» Мауасса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ренна» Фету Мауасса, сообщает The Sun.

По информации источника, на 21-летнего француза также претендует «Ньюкасл», который пытался купить футболиста еще год назад, но, несмотря на желание самого игрока выступать в Англии, его клуб ответил отказом на трансферное предложение.

В сезоне-2019/20 Мауасса провел за «Ренн» 32 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.