«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Брайтона»
07:59
Защитник «Брайтона» Бен Уайт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Express.
По сведениям источника, 23-летним англичанином интересуется «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что главный тренер «манкунианцев» Уле Гуннар Сульшер продолжает поиски нового центрального защитника и рассматривает Уайта.
В текущем сезоне Уайт провел 11 матчей в АПЛ, в которых заработал две желтые карточки.
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