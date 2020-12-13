«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Брайтона»

Защитник «Брайтона» Бен Уайт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, 23-летним англичанином интересуется «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что главный тренер «манкунианцев» Уле Гуннар Сульшер продолжает поиски нового центрального защитника и рассматривает Уайта.

В текущем сезоне Уайт провел 11 матчей в АПЛ, в которых заработал две желтые карточки.