«Манчестер Юнайтед» интересуется Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Express.

По информации источника, мюнхенский клуб готов расстаться с 25-летним французом, который не вписался в состав команды, в основном выходя на замену. Сообщается, что «красные дьяволы» хотели взять полузащитника в аренду зимой, но сделка сорвалась. Сейчас Толиссо восстанавливается от операции на лодыжке.

В сезоне-2019/20 Толиссо принял участие в 24 матчах в составе «Баварии», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 25,5 миллиона евро.