«Манчестер Юнайтед» интересуется Теллесом

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке защитника «Порту» Алекса Теллеса, сообщает A Bola.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят приобрести 27-летнего бразильца в качестве конкурента Люку Шоу, который часто получает травмы. Сообщается, что в Теллесе также заинтересован «Челси».

В сезоне-2019/20 Теллес провел за «Порту» 49 матчей, на его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 32 миллиона евро.