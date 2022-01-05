«Манчестер Юнайтед» интересуется Невешем из «Вулверхэмптона» и Камара из «Марселя»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу и хавбеком «Марселя» Бубакаром Камара, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» планирует покупку во время летнего трансферного окна, но готов оформить трансфер раньше, если один из игроков будет доступен в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в хавбеке «Марселя» также заинтересованы «Ньюкасл» и «Рома».