«Манчестер Юнайтед» интересуется Невешем из «Вулверхэмптона» и Камара из «Марселя»
18:20
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу и хавбеком «Марселя» Бубакаром Камара, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» планирует покупку во время летнего трансферного окна, но готов оформить трансфер раньше, если один из игроков будет доступен в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что в хавбеке «Марселя» также заинтересованы «Ньюкасл» и «Рома».
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12509568/manchester-united-transfer-news-wolves-ruben-neves-and-marseilles-boubacar-kamara-among-targets
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