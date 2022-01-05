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«Манчестер Юнайтед» интересуется Невешем из «Вулверхэмптона» и Камара из «Марселя»

18:20
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу и хавбеком «Марселя» Бубакаром Камара, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» планирует покупку во время летнего трансферного окна, но готов оформить трансфер раньше, если один из игроков будет доступен в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в хавбеке «Марселя» также заинтересованы «Ньюкасл» и «Рома».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12509568/manchester-united-transfer-news-wolves-ruben-neves-and-marseilles-boubacar-kamara-among-targets

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Карен Саркисян все материалы автора

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